Wie sich die Schulen für den Vollbetrieb rüsten

Symbolbild: In zehn Wiener Schulen läuft derzeit ein Pilotprojekt. Hier wird gegurgelt.

Es sollen sich mehr Lehrer und bald auch schon Schüler impfen lassen. Statt „Nasenbohrertests“ wird es häufer „Gurgeltests“ geben. Die Masken müssen bleiben.

Der Vollbetrieb an Schulen ist eine „Gratwanderung“ – zumindest sieht das die Lehrergewerkschaft so. Schulisch ist die für kommenden Montag geplante Rückkehr aller Kinder und Jugendlichen hoch an der Zeit, virologisch aber heikel. Die Politik setzt bis zum Schulschluss auf mehr Impfungen, genauere Tests und die Aufrechterhaltung der Maskenpflicht.