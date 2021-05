Betten Reiter investiert 4,5 Millionen Euro in Geschäfte

Familienunternehmen profitiert vom Trend zum Cocooning und dem Wunsch nach einem gemütlichen Zuhause.

Das oberösterreichische Heimtextilienunternehmen Betten Reiter investiert 4,5 Millionen Euro in die Neugestaltung seiner Geschäfte, insbesondere in das neue Flagship-Store in Vösendorf mit "Schlafstudio". Das Familienunternehmen erwartet im laufende Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 89,5 Millionen Euro, um 21 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2020/21, aber auch mehr als vor der Pandemie.

Das Familienunternehmen habe vom "Trend zum Cocooning" und dem Wunsch nach einem gemütlichen Zuhause profitiert, sagt Geschäftsführer Peter Hildebrand. Der Absatz im Online-Shop sei zwar im letzten Jahr um 400 Prozent gestiegen, das habe aber die Lockdown-bedingte Schließung der 18 Filialen nicht kompensieren können. Hildebrand führt das auf "soziale Funktionen" des Handels zurück: "Menschen gehen einkaufen, um im Geschäft persönlich beraten zu werden, zu plaudern und um unsere Produkte berühren und testen zu können", sagt er. Das könne sein Unternehmen erst wieder mit der Öffnung der Geschäfte bieten.

