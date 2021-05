Wein, Wein nur du allein

Dass Wien sich fast wie Wein schreibt, kann kein Zufall sein. Weiß jeder Heurigenbesucher und Wein-/Wien-Kenner.

Wenn man im Frühling und Sommer durch die Hügel um und in Wien streift und sich danach sehnt, wieder bei einem Heurigen sitzen zu können, in Grinzing und Sievering, in Neustift und Bisamberg, am Kahlen- und Leopoldsberg, dann kann es selbst dem globalsten Jetsetter passieren, dass er oder sie schnulzigen Patriotismus entwickelt und Lieder wie "Heut kommen d'Engerln auf Urlaub nach Wean..." gar nicht mehr als kitschig, sondern als eine schlichte Beschreibung von Tatsachen empfindet. Es lässt auch kein Wien-Führer den Heurigen als Urwiener Volksbelustigung aus aber er ist mehr als das. Er ist die Wurzel der "Wiener Gemütlichkeit" ebenso wie der Wiener Morbidität und des Wiener Geraunzes. Weinerlichkeit hat oft mindestens so viel mit Wein wie mit Weinen zu tun, mit dem "heulenden Elend", dem dritten Trinkstadium nach dem lachenden "Schwipps" und dem lauten "Bestemm".