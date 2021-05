Vitek und Aggregate könnten sich Immofinanz aufteilen

Tschechischer Investor könnte mit Walchers Aggregate gemeinsame Sache machen, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend“. Milliardärs-Sohn erwarb kürzlich 8,4 Prozent. Peciks Paketverkauf an Aggregate hingegen stockt.

Der tschechische Investor Patrick Radovan Vitek und die Aggregate Holdings rund um den Österreicher Günther Walcher könnten gemeinsam Interesse an der Immofinanz AG haben und sich das an der Börse mit rund 2,15 Milliarden Euro bewertete Unternehmen aufteilen wollen, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend". Dabei könnte Aggregate das Österreich- und Deutschland-Geschäft bekommen und Viteks CPI das Osteuropa-Business, heißt es.

Viteks Einstieg "könnte eine Wende bedeuten und endlich Klarheit ins Unternehmen bringen" - denn anders als frühere Investoren wie Petr Korbacka oder Norbert Ketterer besitze Vitek "richtig" Geld. Der Vater des 23-jährigen Junginvestors Patrick Radovan Vitek, Radovan Vitek, dürfte mit knapp fünf Milliarden Dollar (4,1 Milliarden Euro) Vermögen der zweitreichste Tscheche sein und besitzt auch ein riesiges Immo-Imperium. Seiner CPI gehört ein Gewerbeimmobilien-Portfolio im Wert von über 10 Milliarden Euro mit einer Gesamtliquidität von 1,4 Milliarden Euro.

"Ein Indiz dafür", dass Vitek junior und Aggregate gemeinsame Sache machen könnten sei, dass beide dieselbe Anwaltskanzlei in Wien beschäftigen, meint das Magazin.

Bei der Immofinanz eingestiegen ist Vitek junior erst kürzlich mit 8,38 Prozent - die Pflichtmeldung dazu erfolgte am 16. April. Laut "trend" hat Vitek die Anteile seinem Landsmann Tomas Krsek abgekauft, der Mitte 2020 eingestiegen war. In einer tschechischen Zeitung habe der 23-Jährige dazu gesagt, dass die Immofinanz aktuell ein interessantes Einstiegsniveau habe.

Mit 13,4 Prozent ist die ebenfalls börsennotierte s Immo an der Immofinanz beteiligt, diese hält umgekehrt nach letzten Angaben wiederum 26,5 Prozent an der s Immo. Rund ein Zehntel an der Immofinanz sollen sich im Besitz der RPPK Immo befinden - einer Gesellschaft, die zur Hälfte Immofinanz-CEO Ronny Pecik und seinem slowakischen Geschäftspartner Korbacka gehört -, doch wollten die beiden ihren Anteil an die deutsche Aggregate-Gruppe verkaufen.

Streit vor Gericht

Ob dieser Verkauf gültig zustande gekommen ist, ist Gegenstand eines Gerichtsstreits. Denn Anfang April hatte es zu dem knapp 10-prozentigen Paket an der Immofinanz widersprüchliche Äußerungen der beiden Beteiligten gegeben. Während der Käufer, die Aggregate Holdings von Walcher, damals erklärte, der Deal sei unterzeichnet worden, betonte die RPR Privatstiftung von Pecik, es sei "derzeit juristisch unklar", ob der Deal zustande komme oder nicht.

Laut RPR Privatstiftung von Pecik werde "juristisch geprüft, ob die im Kauf- und Abtretungsvertrag vereinbarten aufschiebenden Bedingungen rechtzeitig bis zum Ablauf des 31.3.2021 erfüllt wurden oder nicht", das sei "derzeit juristisch unklar", hieß es am 1. April. Jedenfalls sei die Anteilsübertragung an der RPPK Immo GmbH nicht durchgeführt und die RPR Privatstiftung weiterhin Gesellschafterin der RPPK Immo GmbH. Somit erfolge bis auf Weiteres auch kein Rücktritt von Pecik als Immofinanz-Vorstand - diesen hatte Pecik nämlich bereits am 29. Jänner überraschend angeboten.

(APA)