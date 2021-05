Die Herren des Geldes

Das Coronavirus wandelt die Rolle der Zentralbanken. In der Geschichte und den vergangenen Krisen nahmen sie immer wieder verschiedene Aufgaben wahr. Wie weit dürfen sie gehen?

In Krisenzeiten werden geldpolitische Entscheidungen der Zentralbanken zum bestimmenden Element über Konjunktur und Finanzmarkt. Nicht immer handelten die Zentralbanken gleich. Über die Jahre hat sich ihre Rolle verändert. Das verdeutlicht besonders die Coronakrise. Als Erfinder der Notenbank gelten die Schweden. Das Vorgängerinstitut der Schwedischen Reichsbank, die Riksens Ständers Bank, wurde 1668 gegründet. 1694 folgte die Bank of England. Ihre Entstehung verdankt sie der Staats- und Kriegsfinanzierung. Sie erhielt das Recht, Banknoten auszugeben. 1,2 Millionen Pfund wurden zu Beginn als Eigenkapital in die Bank eingebracht und anschließend an die Krone verliehen, unter anderem für die Finanzierung des Krieges gegen Frankreich. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) wurde als die „privilegirte oesterreichische National-Bank“ 1816 von Kaiser Franz I. ins Leben gerufen. Zuvor hatten sich die Habsburger bei privaten Bankiers verschuldet. Deutschland erhielt 1875 mit der Reichsbank eine Zentralbank, die sich das Recht zur Notenausgabe anfangs allerdings noch mit 32 anderen Banken teilen musste.