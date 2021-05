„Allein geht es nicht“

(c) Michèle Pauty

In einer sicheren, wertschätzenden Umgebung wollte sich Sigrid Lumetsberger auf ihren nächsten Karriereschritt vorbereiten. Und die ungeschriebenen Gesetze kennenlernen, die im Management gelten.

Was macht eigentlich ein Commercial Manager? Diese Frage hört Sigrid Lumetsberger, Senior Commercial Managerin beim Schienenfahrzeughersteller Alstom (vormals Bombardier), oft. „Ich stehe an der Schnittstelle zwischen Juristerei und Technik. Meine Aufgabe ist, aus Verträgen das kaufmännisch Beste herauszuholen.“ Dazu befähigen sie zwei Studien, ihr erster Job und ihre Internationalität: Von China bis Schweden war sie schon als Studentin unterwegs. Lumetsberger studierte Export Management, begann als Projektmanagerin in einem technischen Unternehmen und studierte nebenher noch Jus. Ihr Weg war klar.