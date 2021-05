Nach Massensterben: Ukrainische Post stellt Versenden von Bienen ein

Imker sollen sich ab sofort an spezialisierte Transporteure wenden.

Nach einem massenhaften Bienensterben stellt die ukrainische Post den Transport von Bienenvölkern im kommenden Jahr ein. "Zukünftig wird das Unternehmen den Kunden empfehlen, sich an spezialisierte Transporteure zu wenden", teilte der Konzern am Mittwoch in Kiew mit. Das Staatsunternehmen habe zuvor jahrelang auf Bitten von Imkern auch ganze Bienenvölker versendet. Kürzlich war bekannt geworden, dass bei einem Transport bis zu acht Millionen der Insekten starben.

Die Post erklärte den Fall mit einem plötzlichen Temperaturanstieg in dem westukrainischen Gebiet der Transkarpaten auf 27 Grad und mehr. Dadurch hätten die in Holzkisten mit Luftzirkulationslöchern transportierten Tiere nicht genügend Sauerstoff erhalten. Bis zur kompletten Einstellung würden Bienen nicht mehr bei Temperaturen über 20 Grad transportiert. Die Ukraine exportierte 2020 mehr als 80.000 Tonnen Honig.

