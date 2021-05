Die Wandlung des Michel Barnier

Vier Jahre war der Brexit-Verhandler der EU die verkörperte politische Mäßigung. Im Wettstreit darum, Kandidat für das französische Präsidentenamt zu werden, schwenkt er plötzlich nach rechts aus - und schockiert die Brüsseler Politikmaschine.

Geduldig, höflich, sachlich: man konnte Michel Barnier um sein Amt als Brexit-Verhandler der EU wahrlich nicht beneiden, doch er erfüllte es mit der Klasse eines Gentlemans. Anfang 2020, kurz vor dem Aufflammen der Pandemie, saß ich mit einer Bekannten, die in der EU-Kommission arbeitet, nahe des Berlaymont-Gebäudes bei Pizza und einem Glas apulischem Primitivo zum Lunch, und sie schwärmte mir mit großen Augen vor, dass niemand in der Kommission auch nur ein schlechtes Wort über Barnier zu sagen habe. Oft traf ich ihn in der Großraumkantine (ohne Pizza, ohne Primitivo) der Kommission, mit seinen Mitarbeitern beim Mittagessen statt in einem der zahlreichen Spesenritter-Fresstempel im Brüsseler Europaviertel, in die es manch andere Alphatiere des hiesigen Politikapparates mittags zu ziehen pflegt. Viele hatten im Frühsommer 2019 heimlich gehofft, dass er als Überraschungskandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten aus dem Hut gezogen wird (so auch er selbst). Und nun das.