Serena Williams verlor 1000. Profi-Match gegen Podoroska

Mit einer Niederlage im 1000. Profi-Match ihrer glanzvollen Karriere ist für Serena Williams die Rückkehr auf die Tennis-Tour nach längerer Pause missglückt. Die 39-jährige US-Amerikanerin verlor am Mittwoch beim Turnier in Rom 6:7(6),5:7 gegen die Argentinierin Nadia Podoroska. Nach einem Freilos zum Auftakt verpasste die langjährige Nummer eins das Achtelfinale. Für Williams war es das erste Match seit ihrem Halbfinal-Aus bei den Australian Open vor fast drei Monaten.

Danach hatte sie auch aus gesundheitlichen Gründen nicht gespielt. Am Ende kassierte sie nach einer sehr wechselhaften Leistung ihre insgesamt 149. Niederlage. Podoroska zeigte keine Angst vor der großen Gegnerin. Die 24-jährige Weltranglisten-44. behielt trotz drei vergebener Satzbälle im ersten Durchgang die Nerven. Auch von einer verspielten 5:2-Führung im zweiten Satz ließ sich die letztjährige Überraschungs-Halbfinalistin der French Open nicht beirren und siegte verdient nach knapp zwei Stunden Spielzeit.

Bei den anstehenden French Open will Serena Williams einen erneuten Anlauf nehmen, um ihren 24. Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere zu holen. Sie würde damit den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Von der nötigen Form dafür ist die derzeitige Weltranglisten-Achte aber noch weit entfernt.

Halep an der Wade verletzt

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep musste in ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Deutsche Angelique Kerber verletzungsbedingt aufgeben. Die Rumänin humpelte im zweiten Satz beim Stand von 3:3 zu ihrer Bank und wurde an der linken Wade behandelt. Den Platz konnte die als Nummer drei gesetzte Mitfavoritin dann nur gestützt verlassen. Später verriet Halep, dass eine Ultraschalluntersuchung einen Riss im Gewebe festgestellt habe. Ihr Antreten bei den French Open in Paris ist damit ungewiss.

