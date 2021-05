Champions-League-Finale nach Porto verlegt

Wie auch schon im Vorjahr, wird das Champions League Finale in Portugal abgehalten werden. Istanbul gilt laut britischen Behörden als Corona-Hochrisikogebiet.

Das Finale der Fußball-Champions-League ist wegen der Corona-Pandemie von Istanbul nach Porto verlegt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union am Donnerstag bekannt. Am 29. Mai treffen die englischen Clubs Manchester City und Chelsea FC im Estadio do Dragao aufeinander. Zuschauer sind erlaubt, und zwar 6000 pro Verein.

Da die Türkei als Corona-Hochrisikogebiet von britischen Behörden eingestuft wurde, sah man sich zu einer Planänderung gezwungen. Reisen von Großbritannien in die Türkei sind derzeit nicht erlaubt. Istanbul sollte schon 2020 das Champions-League-Finale ausrichten - das Achterturnier ab Viertelfinale fand dann aber wegen der Coronakrise in Lissabon statt.

Unabhängig vom Spielort wird der Spanier Antonio Mateu Lahoz das Champions-League-Finale als Schiedsrichter leiten. Das gab die UEFA am Mittwochnachmittag bekannt. Im Endspiel der Europa League am 26. Mai in Danzig (Gdansk) wird der Franzose Clement Turpin Schiedsrichter sein.

(APA)