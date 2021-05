Bundeskanzler Kurz am Weg zu seiner Aussage im Untersuchungsausschuss am 24. Juni 2020.

Der erfolgsverwöhnte Sebastian Kurz blickt in den Abgrund. Durchtauchen? Flucht in Neuwahlen? Aufgeben? Alles keine überzeugenden Optionen.

Die Abgeordneten, vor allem jene der Opposition, hatten auf diesen Moment gewartet. Sebastian Kurz weniger. Es war ein Showdown an diesem 24. Juni 2020 im U-Ausschuss. Der Kanzler sollte „gegrillt“ werden, wie es im Vorfeld so schön hieß. Und so kam es auch.