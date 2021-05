Drucken



Kommentieren Hauptbild • Im Gaza-Streifen begehen gläubige Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan in einem Trümmerhaufen. • (c) imago images/NurPhoto (Majdi Fathi via www.imago-images.de)

Die israelische Armee will ihre Operation „Wächter der Mauern“ ausweiten. Es kam zu Ausschreitungen in mehreren Städten.

Jerusalem. Die Sirenen wollen nicht schweigen: Immer wieder heulten sie Mittwochnacht und im Laufe des Donnerstags in verschiedenen israelischen Städten auf, um vor Beschuss aus Gaza zu warnen. Eine Rakete schlug in ein Wohngebäude in Petah Tikva ein, einer Stadt bei Tel Aviv, und verletzte mehrere Menschen. Die israelische Armee (IDF) flog im Gegenzug weitere Vergeltungsschläge gegen die Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und für die meisten Angriffe verantwortlich ist. Unter anderem attackierte die IDF laut Angaben eines Sprechers mehrere Anlagen zur Produktion und Lagerung von Waffen sowie ein mehrstöckiges Gebäude, das die Hamas zu militärischen Zwecken genutzt habe.