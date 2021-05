Beruhigt Versichern immer?

(c) Marin Goleminov

Klassische Lebensversicherungen werfen oft kaum mehr genug Ertrag ab, um die Inflation abzugelten. Der Garantiezins kann sich als Bumerang erweisen.

Es ist ein Paradoxon dieser Pandemie: Sie hat zwar die Wirtschaftsleistung einbrechen, die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellen und – wenn auch aufgrund der Staatshilfen in deutlich geringerem Ausmaß – die verfügbaren Einkommen schrumpfen lassen. Zugleich füllten viele Menschen jedoch ihre Ersparnisse auf, weil Konsumieren aufgrund der diversen pandemiebedingten Einschränkungen keine Option war. Was zum erstaunlichen Effekt führte, dass sich die Sparquote laut Daten der Statistik Austria während der Pandemie auf fast 14,5 Prozent verdoppelt hatte.