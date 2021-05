Testessen in zwei Ringstraßenrestaurants

Zwei Ringstraßenrestaurants mit familiären Beziehungen und sehr guten Köchen bieten Take-away. Bis die Gärten endlich öffnen.

Wer hat es erfunden? Über die Ent stehung des Szegediner Hummerkrautfleischs kursieren verschiedene Versionen. Fix ist, dass es einst im Walter Bauer auf die Karte kam. Fix ist auch, dass es Christian Domschitz, der dort vor Äonen kochte, in seinen Lokalen seinen Stammgästen immer anbieten durfte. Oder besser: musste. Die Idee des Gerichts ist simpel wie genial, handelt es sich doch um einen der wenigen Fälle von Luxus-Wirtshausessen, das nicht affig wirkt und schmeckt. Daher ist es nur logisch, dass es Domschitz in seinem Vestibül im Wiener Burgtheater auch über die Straße an bietet. Er verspricht, dies wochentags auch weiterhin zu tun. Bitte darum. Leicht hatte es Domschitz wie die meisten Gas tronomen Wiens nicht, aber das Team freut sich schon, einen der schönsten Gastgärten der Stadt wieder in Betrieb nehmen zu können. Für die Erwärmung des Szegediner gibt es übrigens eine wichtige Ermahnung: Die natürlich vorgekochten Hummerschwänze dürfen keinesfalls zu stark erhitzt werden. Sonst bleibt nur das gute Kraut. Tagesteller gibt es natürlich auch, das sehr gute Picatta Milanese mit schön sämigem Ihr-entkommt-ihm-nicht-Spargel-Risotto erlaubt mir, eine erschreckende Beobachtung zu teilen: In Wien scheint das Pariser Schnitzel auszusterben. Retten wir es!

Pariser Schnitzel mit Spargel-Risotto im Vestibül Intermezzo. beigestellt

Ein paar Straßenbahnstationen weiter was wurde aus der Ring-Linie? bietet das Domschitz familiär verbundene Hansen ebenfalls ein sehr beliebtes Mittagsservice für Take-away an. Chef Leo Doppler steht selbst mit seinem Küchenchef am Herd, und man merkt sogar bei der Abholung: Das macht ihm Spaß. Dopplers Hansen ist bekannt für leichten Lunch und großartige Risotti, die orientalische Variante mit Melanzani und Ochsenschlepp-Ragout macht süchtig. Das gegrillte Beiried vom Waldviertler Rind spricht für die Auswahl der Lieferanten. Die Zitronen-Tarte ist großartig. Ich bin ja mehr der Typ für Ringstraßen-Restaurants als Ringstraßen-Cafés. Bitte mehr solche!