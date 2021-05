Erstmals seit halben Jahr weniger als 1000 Corona-Spitalspatienten

Die Zahl der Neuinfektionen liegt zum vierten Mal in dieser Woche unter 1000 - und mit 887 in ganz Österreich.

Erstmals seit sechs Monaten liegt die Zahl der Krankenhauspatienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion wieder unter 1.000. Zuletzt war dies am 21. Oktober der Fall, am heutigen Freitag sind es 992 (minus 54) Personen, von denen 322 intensivmedizinisch betreut werden, ein Anstieg von sechs in 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen liegt zum vierten Mal in dieser Woche unter 1.000 - und mit 887 in ganz Österreich unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 995.

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 78,2 Fälle pro 100.000 Einwohner, sie lag vor einer Woche noch bei 112, der Sieben-Tage-Schnitt der Neuinfektionen lag da noch bei 1.421 Fällen. Beachtlich ist im Wochenvergleich auch der Rückgang bei den Intensivpatienten, denn ein Minus von 95 bedeuten 22,8 Prozent weniger, die Zahl der Krankenhauspatienten sank sogar um 28,8 (minus 402).

Elf Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 14,9, das sind 104 Todesfälle in einer Woche. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.455 Tote in Österreich gefordert, 117.5 pro 100.000 Einwohner.

Die Positiv-Rate der 34.806 PCR-Tests betrug 2,5 Prozent. Der 24-Stunden-Wert liegt über dem Wochenschnitt von 1,6 Prozent, jedoch liegt der Wochenschnitt der Testungen auch bei 60.000.

32 Prozent bekam Teilimpfung

2.856.492 Personen laut den Zahlen vom Donnerstag bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten, 32,1 Prozent der Bevölkerung. 11,6 Prozent der Österreicher (1.032.825) sind bereits voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate aktuell im Burgenland mit 36 Prozent, Wien bildet derzeit das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 28,8 Prozent.

Das Bundesland mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz ist derzeit Vorarlberg mit 129,2, gefolgt von Steiermark, Tirol und Kärnten (95,7, 95 bzw. 80). Weiters folgen Wien (70,6), Salzburg (69,5), Niederösterreich (63) und das Burgenland (44,8).

