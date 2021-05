Regen, Wolken, Wind: Die Eisheiligen waren immer schon gefährlich für empfindliche Pflanzen, wie auch ich eine bin.

Also ich schreibe jetzt hier einfach einmal so lang über das schlechte Wetter, bis es besser wird. Mit der Hoffnung übrigens, dass es schon besser ist, wenn Sie das hier lesen (also genau in einer Woche). Ich würde es Ihnen von Herzen gönnen! Aber die App sagt nun einmal etwas anderes. Nämlich Regen, Wolken, Wind und viel zu kalt für meine Ungeduld, die schon Badehose und Flip-Flops trägt. Die Kinder schauen ja längst nicht mehr aus dem Fenster hinaus, sondern in das Handy hinein, wenn sie wissen wollen, wie es draußen so ist. Das irritiert mich jedes Mal, der ich noch mit jahrhundertelang tradierten Wetterregeln aufgewachsen bin. Deshalb sage ich allen, die sich über diese miese, kalte Frühlingszumutung erregen (also auch ganz oft mir selbst), dass man immer schon auf Pankratius, Servatius, Bonifatius (der ist heute) und finally die Heilige Sophie warten musste, um sicher sein zu können.

Die Eisheiligen waren immer schon gefährlich für empfindliche Pflanzen, wie auch ich eine bin. Wobei diese gerade zu beobachtende Gleichzeitigkeit von Anorak und T-Shirt auch lustig anzusehen ist. Die Buben zum Beispiel empfinden jede Anziehschicht zusätzlich als geradezu ehrenrührig. Etwas anderes als eine kurze Hose und Unterknöchelsocken kommt nicht in Frage. So stehen sie dann in kurz-kurz neben Menschen, die über Unterleiberl, Hemd und Pullover noch einen Anorak tragen. Ja, das unterschiedliche Temperaturempfinden geht tatsächlich auf keine Gänsehaut. Das alles bringt uns freilich keinen Zentimeter (oder besser Grad Celsius) weiter. Ich hoffe einfach auf die kommende Woche. Und rufe laut und aus vollen Lungen: Pankraz, mach dem Sommer Platz! Oder sonst eben die Kalte Sophie. Damit mir endlich wieder warm wird!