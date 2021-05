Wohnimmobilien in Investorengunst ganz oben

CBRE präsentiert seinen aktuellen Report „European Multifamily Housing“.

Wohnimmobilien haben für Investoren in ganz Europa an Bedeutung gewonnen. Wie aus der aktuellen Studie von CBRE „European Multifamily Housing" hervorgeht, liegt die an sich eher junge Assetklasse bereits an zweiter Stelle des europäischen Investorenrankings, nur Büros schneiden besser ab. Bei dem Beratungsunternehmen rechnet man damit, dass bis zum Jahr 2025 die Marke von 80 Mrd. Euro beim Investmentvolumen überschritten wird. Zum Vergleich: 2020 flossen rund 47 Milliarden in europäische Wohnimmobilien. In Österreich schaffte es die Assetklasse im Vorjahr mit einem Anteil von 30 Prozent am gesamten Investmentvolumen sogar auf Platz eins. 87 Prozent davon entfielen auf Investments in Wien und Graz, in denen CBRE auch in den kommenden Jahren die meisten Aktivitäten erwartet. (red.)