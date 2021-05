Überstunden vor dem großen Ziel

Dominic Thiem erhofft sich vom Antreten in Lyon kommende Woche Matchpraxis und Erfolgserlebnisse. In der aktuellen Saison hat der 27-Jährige noch keinen Top-20-Spieler besiegt.

Rom/Wien. Wenn die Rückkehr auf die Tour nach über sechswöchiger Turnierabsenz in Madrid (Halbfinale) ein Fortschritt war, dann wird der Auftritt in Rom im Team Thiem wohl als kleiner Rückschritt bewertet werden. Das 4:6, 7:6 (5), 6:7 (5) im Achtelfinale gegen Lorenzo Sonego (ATP 33) mag kein Weltuntergang sein, zumindest ein oder zwei Matches mehr hatte sich der Niederösterreicher in Italien aber doch erhofft. Thiem befand sich gegen Sonego zu häufig in der Defensive, konnte dem Herausforderer zu selten sein Spiel aufzwingen. Im Gegenteil: Die Shot Selection, also die Schlagauswahl, war oft nicht die richtige. Etwa dann, wenn Thiem in aussichtsreicher Position einen Stopp anbrachte, anstatt weiter Druck auszuüben.



All das ist bei geringer Matchpraxis bis zu einem gewissen Grad normal und nachvollziehbar. Noch fehlt es dem 27-Jährigen an der totalen Selbstverständlichkeit in seinem Spiel. Am Vertrauen in seine Schläge, unabhängig vom Spielstand. Thiem sprach nach der Niederlage gegen Sonego von einem „sehr, sehr durchwachsenen Tag“ und hatte unmittelbar nach dem Match wohl schon den Entschluss gefasst, noch ein weiteres Turnier zur Vorbereitung auf die French Open in Paris (ab 30. Mai) zu bestreiten.