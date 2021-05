Da das Kind jetzt wieder fünf Tage die Woche in die Schule gehen darf, wird es in meinem Home-Office ruhiger. Also so ruhig es mit zwei halbwüchsigen Katzen halt sein kann.

Aber die Homeschooling-Geräuschkulisse, die monatelang aus dem Kinderzimmer in meine Home-Redaktion herübergeweht ist, fällt weg. Da wären zum einen der Video-Unterricht, bei dem ich ein bisschen mitlauschen konnte. Aber auch die Telefonate des Kindes. Denn: Das Telefonverhalten der Kinder ist heute ganz anders als bei uns früher. Abgesehen davon, dass fast immer videotelefoniert wird, was ich heikel finde, weil es immer passieren kann, dass man im Pyjama durchs Bild schlurft oder das Kind die weniger aufgeräumten Ecken der Wohnung per Video vorführt, wird der Gesprächspartner gern auf Lautsprecher gestellt. Man hört also nicht nur das eigene, sondern auch das Kind am anderen Ende der Leitung (ein herrlich altmodischer und heute komplett unpassender Begriff) reden.



Bei uns früher ging es beim Telefonieren vorwiegend darum, nicht belauscht zu werden, was angesichts von Festnetztelefonen, die meist zentral im Vorzimmer standen, herausfordernd war. (Später brachten die Schnurlostelefone mehr Privatheit.) Was wir damals alles Lebenswichtiges besprochen haben, weiß ich gar nicht mehr. Die Oma hat stets versucht, meine Telefonate mit einem zigfach ins Gespräch gerufenen „Aufhören, das kostet Geld!“ zu beenden. Und damit hatte sie recht, die Oma, weil das Telefonieren damals – so man einmal die Hürde geschafft und das Vierteltelefon von den drei anderen Viertel-Besitzern gekapert hatte – unverschämt viel gekostet hat.



Noch teurer wurde es, vielleicht erinnern Sie sich, als die ersten Mobiltelefone aufkamen und man mitzahlen musste, wenn man von einem der frühen Handy-Angeber angerufen wurde. So gesehen ist das (Video-)Telefonieren heute ein Segen, weil dank unlimitierter Gratis-Minuten günstig. Aber damit ist jetzt ein bisschen Schluss, die Schule ruft – und damit gibt es wieder reales Schwätzen im Unterricht statt Chatten per Video. In diesem Sinne: Einen guten Schulstart allen, die ihn jetzt endlich wieder haben!

