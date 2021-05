Der geschulte Wurf ins weite Glück

Speerwerferin Victoria Hudson buchte mit einem 64,68-Meter-Wurf ihr Olympia-Ticket. Bei der „Austrian Meeting“-Serie will die 24-Jährige Form, Technik und Vertrauen stärken.

Als Victoria Hudson Ende April beim Meeting in Eisenstadt auf die Anzeigetafel blickt, erlebt die 24-Jährige eine Explosion der Emotionen. Die Speerwerferin aus Hainburg hatte mit dem Wurf auf 64,68 Meter nicht nur den österreichischen Rekord regelrecht pulverisiert, sondern auch souverän das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio (ab 23. Juli) ergattert. Das Energiebündel strahlte, mit ihr Trainerin Elisabeth Eberl, die selbst bei den Spielen in London 2012 über 60 Meter weit geworfen hatte. „Es war die Selbstbestätigung für uns. Für mich war es eine Befreiung: Endlich habe ich allen gezeigt, was ich draufhabe!“