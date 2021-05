Diese fünf Aktien dürften nun mit dem Goldpreis steigen

Acht Monate lang hatte der Goldpreis die Anleger warten lassen. Kürzlich begann er wieder zuzulegen. Der Trend dürfte anhalten. Das sollte auch die Aktien dieser fünf Unternehmen nach oben treiben.

Über acht Monate lang hat der Goldpreis den Anlegern eine Durststrecke beschert. Vom Allzeithoch Anfang August bei knapp 2070 Dollar je Feinunze sackte er auf fast 1670 Dollar ab. Erst in der Zeit zwischen Ende März und Mitte April wurde klar, dass er mit der Ausbildung eines Doppelbodens im Chartbild den Wendepunkt erreicht und – im Anschluss an die vielen anderen hochgeflogenen Rostoffpreise – nach oben gedreht hatte. Die Notierungen schafften es außerdem aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Inzwischen hat das Edelmetall gleich auch noch den starken Widerstand bei etwa 1800 Dollar genommen. Zuletzt ging es auf über 1840 Dollar. Fehlt also nur noch die Überwindung der 200-Tage-Trendlinie bei 1850 Dollar, um den Weg nach oben frei zu haben.

Gewiss, es gibt auch belastende Momente. So fiel der Preis am Mittwoch auf 1810 Dollar zurück, weil die US-Inflationsdaten deutlich höher als erwartet ausgefallen waren und daher die Angst aufgeflammt war, die US-Notenbank Fed könnte die Geldpolitik schneller straffen, was schlecht fürs Gold wäre. Allerdings meint die Fed, dass die stärkere Inflation nur ein „vorübergehendes“ Phänomen ist.

Die Realzinsen bleiben also negativ. Nicht zufällig hat sich der Goldpreis vom Mittwoch weg schon wieder erholt und sollte weiter anziehen. Die Commerzbank verwies am Freitag außerdem darauf, dass „die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs seit Tagen kräftige Zuflüsse verzeichnen. Seit letzten Freitag summieren sich diese auf mehr als 20 Tonnen.“ Das habe es seit Anfang Jänner nicht mehr gegeben.

Eine Variante, vom Goldpreis zu profitieren, ist der Kauf von physischem Gold. Es gibt freilich auch noch andere Varianten.