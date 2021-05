"Wetter-Legende“ Bernhard Kletter gestorben

(c) ORF (Ali Schafler)

Der Niederösterreicher starb überraschend mit 64 Jahren in Bisamberg bei Wien. Von 1995 bis 2007 hatte er die TV-Wetterredaktion des ORF geleitet. Er bestach durch seine feine, unaufgeregte Art.

„Das war das Wetter, mit Bernhard Kletter."

Man hat das noch sehr angenehm im Ohr. Und erinnert sich an die unaufgeregten Moderationen des Wettermanns mit den lange Zeit zu großen Brillen und rustikalen Sakkos.

Der studierte Meteorologe, Astronom und bekannte frühere Fernseh-Wetterpräsentator Bernhard Kletter ist tot. Wie der ORF (seine Langzeit-Wirkungsstätte) am Freitag mitteilte, starb der Niederösterreicher mit nur 64 Jahren. Er lebte zuletzt in Bisamberg bei Wien.

1984 fing der gebürtige Kremser beim ORF an, leitete 1995 bis 2007 das Wetter-Ressort und machte dort Ende Februar 2014 nach der ZIB 1 seine letzte Vorhersage: Er kündigte nach einer frühen Wärmephase mit Schwerpunkt Westösterreich ein atlantisches Tief an - und wünschte ein schönes Wochenende. Siehe den Link am Ende der Geschichte.

Sympathisch und nicht schrill

Kletter war sympathisch und nicht schrill. Leidenschaft für Meteorologie im Allgemeinen und die Wetterberichterstattung im Speziellen war ihm quasi in die Wiege gelegt worden, hieß es in der ORF-Aussendung. Schließlich war es sein Vater Leopold Kletter, der 1980 gemeinsam mit Carl-Michael Belcredi die ORF-Wetterredaktion gegründet hatte.

Für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz stand "Bernhard Kletter, so wie zuvor schon sein Vater Leopold Kletter, für das Wetter in Österreich". Ab den 90er-Jahren habe er als Leiter der TV-Wetterredaktion die Berichterstattung "in ein neues Zeitalter gehoben". Als Präsentator des "ZiB"-Wetters habe Kletter "nicht nur zu den beliebtesten ORF-Stars, sondern auch zu den Meistgesehenen" gehört. "Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen", betonte Wrabetz.

Marcus Wadsak, der jetzige Leiter der ORF-Wetterredaktion, nahm auf Twitter Abschied von seinem „ehemaligen Chef, ORF-Wetterredakteur und Freund". „Danke, lieber Bernhard", schreibt er dort, „- für alles“.

(APA/Red.)