Die jüngste Korrektur stellt eine Einstiegsgelegenheit an der Börse dar, meint die Bank JP Morgan. Diese vier Aktien erscheinen dafür besonders attraktiv. Und eine spekulative besonders vielversprechend.

Das am vorigen Sonntag hier ausführlich behandelte Thema der Inflation und der Inflationserwartung – zunächst vorwiegend in den USA – blieb auch in dieser Woche bestimmend für die Börsen. Und es wird uns wohl noch längere Zeit beschäftigen. Wie ein Schreckensgespenst geht es um. Und noch sind Experten uneinig, wie schrecklich es wirklich ist. Klarheit werden da erst die nächsten Monate bringen.

Faktum ist, dass die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten für April mit 4,2 Prozent deutlich höher ausgefallen sind als die von Analysten in einer Reuters-Umfrage erwarteten 3,6 Prozent. Vieles ist dem Basiseffekt zuzuschreiben. Aber nicht alles, denn auch die Veränderung zum Vormonat war mit 0,8 Prozent beträchtlich. Das liegt unter anderem an den Engpässen im Post-Corona-Boom. Teils auch an den rapide gestiegenen Ölpreisen.

Die entscheidende Frage für die verschreckten Anleger ist, ob die starke Teuerung nur vorübergehend oder doch nachhaltig stattfindet. Die US-Notenbank Fed beteuert seit Längerem, Ersteres sei der Fall. Auch am Mittwoch wiederholten ihre Vertreter eilig, dass die Inflationsdaten zu keiner schnelleren Anhebung des Leitzinses führen.

Vor diesem Hintergrund ist zu konstatieren, dass die Risikobereitschaft der Anleger abgenommen hat, weshalb wohl auch der Preis für Gold, das ja als sicherer Anker gilt, steigt. Rücksetzer bei den Aktien werden zwar immer wieder zu Einstiegen genützt, weshalb wir uns in Europa und den USA – abgesehen vom Techindex Nasdaq – in der Nähe der Allzeithochs bewegen. Aber es ist auch zu sagen, dass die Anlegerpsyche ob der hohen Bewertungen und der ungewissen Lage etwas angeknackst ist. Und das obwohl sich die Fundamentaldaten nicht verschlechtert haben.

Man ist aktuell wohl gut beraten, wenn man sich nicht zu viel vom Gesamtmarkt erwartet. Das hat gar nicht unbedingt mit der Börsenweisheit zu tun, wonach man im Mai verkaufen sollte. Es liegt mehr an der komplexen Spezialsituation des Auswegs aus dieser epochalen Krise. Mit einer gesteigerten Volatilität ist jedenfalls zu rechnen.

Ob JP Morgan recht hat mit dem Befund, dass der Rückschlag an der Wall Street eine Einstiegsgelegenheit darstellt, wird sich zeigen. Bei einzelnen Aktien ist dies allemal der Fall. Wer aber könnten solche sein?