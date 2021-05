Plakative Symbolik am Dach des Bundeskanzleramts

Österreich muss solidarisch mit den Israelis sein, die unter den Hamas-Raketen leiden. Das darf aber nicht unkritische Solidarität mit Netanjahu bedeuten.

Es war die schreckliche Logik der Gewalt, die auch am Wochenende das Geschehen in Israel und dem Gazastreifen dominierte: Die islamistische Hamas feuerte erneut zahlreiche Raketen auf israelische Städte ab. Das Ziel der Aktion ist klar: Angst und Schrecken unter der israelischen Zivilbevölkerung zu verbreiten. Den Menschen in den angegriffenen Städten bleibt nur sehr wenig Zeit, um sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Und ohne Israels Abwehrsystem „Iron Dome“ wären die Folgen des Raketenregens weitaus verheerender. Terror ist seit jeher eine zentrale Waffe der Hamas: Ihre Selbstmordattentäter verübten in der Vergangenheit immer wieder besonders brutale Terroranschläge in Israel.