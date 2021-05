Giro: Die bestaunte Ausfahrt des Hochbegabten

Zehn Monate nach dem Horrorcrash hält Remco Evenepoel beim Giro d'Italia mit Topfavorit Egan Bernal, der am Sonntag das Rosa Trikot erobert hat, mit. Der Belgier, 21, strahlt nicht nur im Sattel das Selbstverständnis einer neuen Profigeneration aus.

Campo Felice/Wien. Das Grand-Tour-Debüt markiert in jeder Radsportkarriere einen Meilenstein, aber nur selten fährt ein Profi dabei derart im Rampenlicht wie Remco Evenepoel. Mit gerade einmal 21 Jahren hat der Belgier schon viel erlebt: In der Heimat als neuer Eddy Merckx gefeiert, stand seine Karriere vergangenen August abrupt vor dem Aus. Zehn Meter tief stürzte er, nachdem er gegen eine Mauer gekracht war, trug Beckenbruch und Lungenquetschung davon. „Er hat sich entschuldigt. Ich habe gesagt: Du lebst noch. Halt die Klappe“, erinnerte sich Patrick Lefevere, Teammanager bei Deceuninck-Quickstep, an den Horrorsturz zurück.