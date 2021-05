Israels Strategie gegen die Hamas

Aufmarsch gegen die Hamas. Israels Armee bringt an der Grenze zum Gazastreifen Artillerie in Stellung.

Israels Streitkräfte wollen der Hamas in Gaza nachhaltig Schaden zufügen und nehmen die Führung der Islamisten ins Visier. Die Hamas schickte eine neue Raketenwelle nach Tel Aviv.

Die Menschen in Israel und im Gazastreifen haben ein unruhiges Wochenende hinter sich. Wieder rissen in der Nacht auf Sonntag Sirenen, die vor Raketenbeschuss warnen, Menschen in Süd- und Zentralisrael aus dem Schlaf. Ein weiteres Mal hatte die Terrororganisation Hamas Tel Aviv und dessen Vorstädte unter Beschuss genommen, das urbane, ökonomische Herz Israels. In einem Vorort Tel Avivs war unweit der österreichischen Botschaft am Samstag eine Rakete in ein Gebäude eingeschlagen und hatte einen 50-jährigen Mann getötet. Insgesamt waren bei der militärischen Auseinandersetzung bis Sonntagnachmittag zehn Israelis ums Leben gekommen.