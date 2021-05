"Kein Kavaliersdelikt": Opposition gegen Kurz und Blümel

Die FPÖ überlegt, einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler einzubringen, für die Neos müsste er im Falle einer Anklage zurücktreten. Die SPÖ stellt eine „Dringliche Anfrage“. Die Präsidentin der Richtervereinigung warnt indes vor Angriffen auf den Rechtsstaat.

Es wird ein langer Tag im Nationalrat. Die Oppositionsparteien gehen in der heutigen Sondersitzung gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor. Eine klare gemeinsame Linie von FPÖ, Neos und SPÖ sind nicht zu erkennen. Zum einen stehen in der Sondersitzung des Nationalrats nicht nur eine Ministeranklage gegen Gernot Blümel (ÖVP), sondern auch ein Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss am Plan.

Diesem werden die Neos aber nicht zustimmen. Sie warten laut Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger „einmal die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ab“. Allerdings betonte sie: „Für jeden haben die Gesetze zu gelten. Ein Bundeskanzler hat eine ganz besondere Sorgfaltspflicht an den Tag zu legen“. Die roten Linien seien vor dem Hintergrund des Vertrauens der Bevölkerung in die Politik „woanders zu ziehen“. Für die Politik seien die Standards „wesentlich höher“, so Meinl-Reisinger, „ganz besonders für Regierungsmitglieder“.

In Österreich wolle man kein Regierungsmitglied zur selben Zeit auf der Regierungsbank und der Anklagebank sehen. Es gelte freilich die Unschuldsvermutung, es sei für die Neos aber ganz klar, dass der Bundeskanzler im Fall einer Anklage zurücktreten müsste. Denn eine falsche Beweisaussage „ist kein Kavaliersdelikt, jeder und jede muss sich an Gesetze halten“.

Wo liegt die „rote Linie"?

Dies betonte auch SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer in der Diskussionssendung „Im Zentrum“ am Sonntagabend. Eine Anklage sei definitiv die „rote Linie“. Für Christian Hafenecker, Fraktionsführer der FPÖ im U-Ausschuss, sei diese bereits überschritten. Er werde wohl in der heutigen Sondersitzung den Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz einbringen. Weder diese noch die Ministeranklage gegen Blümel haben mangels Mehrheit große Aussicht auf Erfolg. Erwartet wird jedenfalls eine „Dringliche Anfrage“, ab 13:00 soll im Nationalrat debattiert werden - 50 Fragen hat sich die SPÖ für Kurz vorbereitet.

Zu einer Anklage gegen den Kanzler komme es, ginge es nach ÖVP-Vertreter Andreas Hanger, sowieso nicht - er habe „Vertrauen in den Rechtsstaat“. „Die vereinigte Opposition“ verfolge ein gemeinsames Ziel, so der ÖVP-Mandatar, „nämlich 'Kurz muss weg'“ - dafür sei ihr jede Methode und jedes Instrument recht. Am Montag ging Hanger zum Gegenangriff über und attackierte Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper wegen einer von den Türkisen georteten "Unwahrheit" im U-Ausschuss.

Rückendeckung gab es am Wochenende auch von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): Kurz werde nicht zurücktreten, sollte er angeklagt werden: „Der Kanzler arbeitet Tag und Nacht dafür, dieses Land vorwärts zu bringen“, betont sie im Interview mit der „Presse“.

Die Grünen zeigten sich weiterhin zurückhaltend, was eine Rücktrittsaufforderung an den Bundeskanzler betrifft. Fraktionsführerin Nina Tomaselli betonte wiederholt, sie sei „nicht die Erziehungsberechtigte des Kanzlers“ - nun habe die Justiz unabhängig zu ermitteln.

Richter kritisieren Angriffe aus Politik

Aus dieser Richtung kommt indes Kritik an den Reaktionen der ÖVP auf die Ermittlungen. Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka dazu: "Die Reaktionen der Politik betreffend die Ermittlungen von Staatsanwaltschaften oder der Justiz waren sehr oft, sage ich jetzt einmal, grenzüberschreitend. Dass es Angriffe oder auch Anschuldigungen auf die Justiz gibt, ist jetzt nichts Neues, aber man hat schon das Gefühl, dass die Intensität zugenommen hat", sagte sie im Ö1-"Morgenjournal" am Montag.

Dazu, dass Kurz von politisch motivierten Anzeigen gesprochen hatte, sagte Matejka: "Ob die Anzeige, die Auslöser dieser Ermittlungen ist, politisch motiviert war, das mag ich nicht beurteilen. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt aufgrund eines Anfangsverdachts, und das ist völlig unabhängig davon, wer diese Anzeige ursprünglich eingebracht hat. Die Staatsanwaltschaft selbst ermittelt objektiv und nicht politisch motiviert."

Auch Spitzenpolitiker sollten, auch wenn gegen sie selbst ermittelt wird, sachlich bleiben, so die Präsidentin: "Ich denke, die eine oder andere Wortwahl war nicht unbedingt sachlich, es wird immer wieder in den Raum gestellt, dass hier politische Motive im Hintergrund sind und man hier die Objektivität des Verfahrens infrage stellt. Nicht nur jetzt, sondern in den letzten Monaten ist das ja öfters vorgekommen. Und das ist etwas, was bedenklich ist." Denn: "Das greift schon nach und nach den Rechtsstaat an."

(Red./APA)