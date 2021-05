Die SPÖ beginnt die Sondersitzung im Nationalrat mit einer „Dringlichen Anfrage“ an Bundeskanzler Kurz. Im Raum stehen ein Misstrauensantrag gegen ihn sowie eine Ministeranklage gegen Blümel - beide haben wenig Aussicht auf Erfolg.

Genau zwei Jahre nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos startete die SPÖ mit einer „Dringlichen Anfrage“ die im Nationalrat einberufene Sondersitzung. „Wieso haben Sie so einen schlampigen Umgang mit der Wahrheit?“, wandte sich Initiator und SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer an Sebastian Kurz (ÖVP). Vorbereitet hatte er 50 Fragen an den Bundeskanzler unter dem Titel: „Österreich verdient Ehrlichkeit, Anstand und vollen Einsatz statt Korruptionsverdacht, Verfassungsbruch und Unwahrheiten“.

Krainer sprach in seiner Rede nicht nur von den Geschehnissen der vergangenen Tage, sondern auch von den Förderungen an Privatkliniken, der Novomatic-Causa oder der Schredder-Affäre. Die Aussage des Kanzlers vor dem U-Ausschuss aber habe einen „mehr als schlampigen Umgang mit der Wahrheit“ gezeigt. Ob er dies „absichtlich oder unabsichtlich getan“ habe, werde die Justiz klären, die „rote Linie“ sei jedenfalls dann erreicht, wenn gegen Kurz Anklage erhoben werde. Krainer wünsche dem Kanzler „persönlich alles Gute“. Seine Unschuldsbeteuerungen aber, wie er sie im Fernsehen oder in Interviews gebe, würden ihn „nur an eines erinnern, nämlich an die Unschuldsbeteuerungen von Karl-Heinz Grasser“.

Kurz wirft Opposition Diffamierung vor

Man muss als Bundeskanzler einiges aushalten, so Sebastian Kurz in seiner Antwort. „Dass man persönlich angegriffen wird, gehört anscheinend auch dazu. Ich habe mich in den letzten Jahren in der Politik daran gewöhnt.“ Die letzten Tage, Wochen und Monate hätten aber eine neue Dynamik hereingebracht, einen „neuen Höhepunkt in den Attacken“. Es gehe nicht mehr um den Wettbewerb der besten Ideen, „sondern nur mehr darum, andere zu diffamieren, zu beschädigen und irgendwie zu vernichten.“

Die 50 eingebrachten Fragen beantwortete Kurz im Schnelldurchlauf und wiederholte bereits zuvor getätigte Aussagen. Etwa, dass es ihm „nie um Bereicherungen“ ginge. Hinsichtlich der Bestellung von Thomas Schmidt zum Chef der Öbag sagte er, die Bestellung sei gesetzlich geregelt. Für jene der Aufsichtsräte sei das Finanzministerium zuständig. Sowieso gehe es nun im Zentrum darum, die Pandemie zu bewältigen, so der Kanzler. Dies würde auch die „Masse der Menschen“ interessieren: „Wie wir aus der Krise kommen, wie das wirtschaftliche Comeback gelingt und wie wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen."

Schlagabtausch im Parlament

Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wanger bezeichnete die Beantwortung der 50 Fragen durch Kurz als "mangelhaft“. Sie sprach von einer "besorgniserregende Entwicklung" der letzten Monate, gekennzeichnet von Angriffen gegen die Justiz, "permanenter Verhöhnung des Parlaments" und einer "systematischen Missachtung" der demokratischen Institutionen. Sie erinnerte Kurz daran, dass niemand über dem Recht stehe und vor diesem alle gleich seien. "Recht muss Recht bleiben", so die SPÖ-Chefin.

Eine "Ironie" sah FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl darin, dass Kurz vor rund zwei Jahren nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos ausschloss, mit ihm als damaligen Innenminister wegen anstehender Ermittlungen zusammenzuarbeiten. "Was ist jetzt, wo sich die Ermittlungen gegen Sie und ihre engsten Verbündeten richten", fragte Kickl: "Schämen sie sich eigentlich nicht angesichts ihrer Wendehalsigkeit?"

Die Neos-Chefin Meinl-Reisinger bekräftigte, dass der Kanzler bei Anklage zurücktreten müsste. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger erinnerte an die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Das darin Gesagte beschäftige uns bis heute und habe zu einem der wichtigsten U-Ausschüsse der Zweiten Republik geführt. Konsequenz sei nun, dass nicht nur Bundeskanzler und Finanzminister, sondern auch Schmid und Kurz' Kabinettsleiter als Beschuldigte geführt werden. Daran seien aber nicht Anzeigen der Opposition schuld, kritisierte Meinl-Reisinger den Versuch des Kanzlers, das zu "relativieren". Für Meinl-Reisinger ist dann eine rote Linie überschritten, wenn Kurz angeklagt wird. "Für das Amt gelten andere Regeln." Denn schließlich gehe es um die Handlungsfähigkeit, argumentierte die Neos-Chefin: "Anklagebank und Regierungsbank passen nicht zusammen."

Verhaltene Kritik an der ÖVP kam auch von den Grünen. Klubobfrau Sigrid Maurer betonte einmal mehr, dass die verzögerte Aktenlieferung von Blümel "hochnotpeinlich" gewesen sei. Und dass das Finanzministerium die Akten pauschal mit Geheimhaltungsstufe "drei" geliefert habe, sei der Versuch gewesen, das Hohe Haus zu "papierln". Blümel habe aber gerade noch die Kurve gekratzt und nun zugesichert, die Einstufung zu überdenken sowie die Akten auch digital zu liefern, so Maurer, die darauf verwies, dass die Grünen Garant für unabhängige Ermittlungen seien.

Für die Oppositionsparteien brachte der Freiheitliche Christian Hafenecker einen Misstrauensantrag gegen Blümel ein.

Mehrheit dürfte fehlen

Im Raum standen im Vorfeld nicht nur eine Ministeranklage gegen Gernot Blümel (ÖVP), weil er die vom U-Ausschuss geforderten Unterlagen erst geliefert hat, nachdem der VfGH den Bundeskanzler zur Exekution aufgefordert hatte. Die Geschehnisse der letzten Tage haben aber auch einen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler auf die Agenda gesetzt - wegen des Verdachts der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss.

Schon im Vorfeld war klar, dass die dafür benötigte Mehrheit wohl nicht zustande kommt. Das liegt nicht nur am Koalitionspartner, der sich bis zuletzt zurückhaltend zeigte. Die Neos etwa würden erst einmal die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten, so Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger im Ö1-"Morgenjournal“. Allerdings wolle man kein Regierungsmitglied zur selben Zeit auf der Regierungsbank und der Anklagebank sehen. Es gelte freilich die Unschuldsvermutung, es sei für die Neos aber ganz klar, dass der Bundeskanzler im Fall einer Anklage zurücktreten müsste. Denn eine falsche Beweisaussage „ist kein Kavaliersdelikt, jeder und jede muss sich an Gesetze halten“.

