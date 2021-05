Tweet von Tesla-Chef lässt Bitcoin erneut abstürzen

Spekulationen um Bitcoin-Verkäufe des Elektroauto-Bauers Tesla schicken die Cyber-Devise auf Talfahrt.

Die Kryptowährung Bitcoin fiel am Montag um mehr als 14 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 42.130,28 Dollar. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum stürzte sogar um mehr als 21 Prozent ab.

Er beobachte massive Verkäufe über sämtliche Kryptobörsen hinweg, sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone. Er ziehe sich an die Seitenauslinie zurück. "Ich glaube, dass sich der Staub erst einmal legen muss."

Auslöser des Ganzen war eine Twitter-Nachricht des nicht verifizierten Accounts @CryptoWhale https://twitter.com/CryptoWhale/status/1393981793813078017. "Bitcoiner werden sich im kommenden Quartal selbst ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest seiner Bitcoin-Bestände abgestoßen hat. Mit dem Ausmaß an Hass, der Elon Musk entgegenschlägt, würde ich ihm das nicht übelnehmen." Hierauf antwortete Tesla-Chef Musk, ebenfalls per Twitter: "In der Tat." Es blieb allerdings unklar, ob er sich dabei auf die Bitcoin-Verkäufe oder die Kritik an ihm bezog.

Tesla hat nach eigenen Angaben Milliarden Dollar in die älteste und wichtigste Cyber-Devise investiert und damit die Bitcoin-Rally in den vergangenen Monaten mitbefeuert. Außerdem akzeptierte der Elektroauto-Bauer die Digitalwährung zeitweise als Zahlungsmittel. In der vergangenen Woche rückte Firmenchef Musk hiervon aber ab. Er begründete diesen Schritt mit dem hohen Energieverbrauch zur Abwicklung von Transaktionen.

(Reuters)