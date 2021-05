(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Alte Probleme, neue Nervosität: Es steht die Wahl des ORF-Generals an.

Am Samstag wurde der Bundestag der Jungen Volkspartei in der Mediathek des ORF übertragen. Das schade der „Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung“, sagen die Redakteure.

Am Wochenende ist eine lebhafte Diskussion um die Frage entbrannt, inwieweit im ORF vor der anstehenden Wahl des Generaldirektors im August Kandidaten ihre "Eignung" zeigen wollen. Auslöser war die Übertragung des Bundestags der Jungen Volkspartei als Livestream in der Mediathek des ORF. Am Samstagnachmittag sah man dort als wichtigsten Programmpunkt der zweistündigen Veranstaltung die Wahl der 26-jährigen Nationalratsabgeordneten Claudia Plakolm zur JVP-Chefin. Moderiert wurde der Bundestag vom ehemaligen ORF-Moderator Peter L. Eppinger. Es gab aber auch einen kurzen Auftritt von Kanzler Sebastian Kurz, bei dem er von seiner Zeit bei der Jugendorganisationder erzählte und auch Stellung nahm zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn.

Mit eben diesem Auftritt des Kanzlers argumentierte auch Thomas Prantner, der stellvertretende Direktor für Technik, Online und neue Medien. Er verantwortet auch die Mediathek. Man habe sich „aus journalistischen Gründen“ für eine Übertragung entschieden, da „wir aufgrund der aktuellen politischen Diskussion rund um eine mögliche Anklage gegen den Bundeskanzler im Interesse einer aktuellen Information des Publikums live dabei sein wollten“. Außerdem biete die ORF-TVthek als Zusatzservice unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen aller politischen Parteien.

Eine Wahl steht an

Diese „journalistischen Gründe“ für die Übertragung sehen die Journalisten des ORF allerdings nicht, wie der Redakteursrat in einer Aussendung schreibt: „Aus unserer Sicht gab es keinen journalistisch relevanten Grund, den Parteitag der 'Jungen ÖVP' online zu übertragen. Ein Auftritt des ÖVP-Obmanns bei dieser Veranstaltung kann jedenfalls keine Begründung dafür liefern, zumal Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen mehrere Gelegenheiten genutzt hat, seine Sicht der Dinge darzulegen.“ Es sei „unrealistisch" zu erwarten, dass er gegenüber dem „ÖVP-Bewegungssprecher“ Peter L. Eppinger inhaltlich mehr sage „als in einem langen ZiB2-Interview mit Armin Wolf“.

Der Redakteursrat hält außerdem fest, dass die Entscheidung zur Übertragung des JVP-Parteitages nicht von der Redaktion des „Aktuellen Dienstes" getroffen wurde, sondern von Thomas Prantner. Dessen Name übrigens in den vergangenen Tagen in verschiedenen Medien im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl des ORF-Generaldirektors genannt wurde. Prantner gilt als FPÖ-nahe und soll „bereits mehreren ÖVPlern und FPÖlern" erklärt haben, dass er als „großbürgerlicher Kandidat" für den ORF-Chefposten kandidieren werde, wie „Österreich“ berichtete. Mit dem amtierenden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, der seine neuerliche Bewerbung für die Wahl am 10. August erst kürzlich angekündigt hatte, war die Übertragung im Vorfeld nicht abgestimmt, hieß es aus dem ORF.

Eindruck der politischen Wunscherfüllung

Zurück zur Kritik des Redakteursrats: Der führte die Aufgaben von Journalismus aus (Ereignisse beobachten, bewerten und dann relevante Fakten berichten). Bei der Veranstaltung der Jungen ÖVP sei das nicht passiert: „Vielmehr wurde von der TVThek das von der ÖVP selbst produzierte Signal übertragen, und die Regie der Partei direkt übernommen. Inklusive einem Werbespot für die JVP. Das ist aus journalistischer Sicht völlig untragbar. Es entsteht der Eindruck der politischen Wunscherfüllung und das schadet der Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung."

Die am August anstehende ORF-Wahl wurde vom Redakteursrat übrigens sogar explizit angesprochen: Diese dürfe „keinen Nährboden für Kritik an unserer Berichterstattung bieten“. Der Livestream ist übrigens nicht das einzige Beispiel, das in den vergangenen Wochen dafür sorgte, dass Beobachter ihre Augenbrauen hochzogen. Auch eine unerwartete „Zeit im Bild Spezial“ zur Pandemie mit einem Kanzler-Interview hatte kürzlich für Diskussionen gesorgt. Die Nervosität vor der Wahl innerhalb des ORF, sie ist jedenfalls deutlich spürbar.

Im ORF-Stiftungsrat will jedenfalls Heinz Lederer, der Leiter des SPÖ-"Freundeskreises", den Vorfall "massiv thematisieren". Er zeigte sich naturgemäß erbost über die Übertragung. Von Generaldirektor Alexander Wrabetz fordert er "lückenlose Aufklärung".