Millionendeal: B&C übernimmt Mehrheit an Schur Flexibles

Niederösterreichischer Verpackungsspezialist mit weltweit 2100 Mitarbeitern wird viertes Standbein im Industrieimperium der B&C-Gruppe. US-Finanzinvestor bleibt Minderheitseigentümer.

Die B&C-Gruppe, die bereits Mehrheitseigentümer des Faserhersteller Lenzing, des Aluminiumkonzerns Amag und des Gummikonzerns Semperit ist, hat sich eine vierte große Industriebeteiligung zulegt: Sie übernimmt 80 Prozent am international tätigen Verpackungsunternehmen Schur Flexibles Holding GmbH. 20 Prozent von Schur Flexibles verbleiben beim bisherigen Eigentümer, dem US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen Lindsay Goldberg. Der Unternehmenswert einschließlich übernommener Finanzierungen liegt bei rund 900 Millionen Euro. Das Signing der Übernahmeverträge erfolgte am 15. Mai 2021. Mit dem Closing der Transaktion wird – vorbehaltlich der Freigabe durch die Kartellbehörden – in rund drei Monaten gerechnet.

Wie die B&C-Gruppe am Montag mitteilte, hat sie sich im Verkaufsprozess gegenüber mehreren Interessenten durchgesetzt und mit ihrem Investment sichergestellt, dass der international tätige Verpackungsspezialist Schur Flexibles, mit seiner Zentrale im niederösterreichischen Wiener Neudorf, in Zukunft unter österreichischer Mehrheitseigentümerschaft stehe. Damit sei auch der Verbleib der Unternehmenszentrale in Österreich abgesichert.

Schur Flexibles ist auf flexible Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie spezialisiert. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Produktion von innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen sowie in der Verbesserung der damit verbundenen Produktions- und Recyclingprozesse. Die 2012 gegründete Gruppe verfügt nach zahlreichen erfolgreichen Akquisitionen neben der Unternehmenszentrale in Österreich über 22 Produktionsstandorte in elf Ländern mit Werken in Deutschland, Finnland, Dänemark, Schweden, Niederlande, Polen, Slowakei, Griechenland, Frankreich, UK und Italien.

Insgesamt beschäftigt die Schur-Gruppe 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzeichnete zuletzt einen Jahresumsatz von circa 540 Millionen Euro. Die Verpackungslösungen von Schur Flexibles wurden mehrfach international für Produktinnovationen und nachhaltige Gesamtlösungen ausgezeichnet, darunter der begehrte "WorldStar Award" der World Packaging Organisation (WPO) im Frühjahr 2021.