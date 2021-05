Kabarettist Alexander Bisenz mit 59 Jahren verstorben

Mit seiner Figur des Alfred Wurbala feierte er Jahrzehnte Erfolge. 2017 feierte er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Alexander Bisenz stand über 40 Jahre auf den Kabarettbühnen des Landes. Am vergangenen Samstag ist der vielseitige Künstler, der auch als Maler und Autor erfolgreich war, im Alter von nur 59 Jahren in seiner Wahlheimat St. Pölten nach schwerer Krankheit verstorben. Vor allem mit seiner Figur des Alfred Wurbala feierte Bisenz über Jahrzehnte Erfolge.

Wie variantenreich die Karriere von Bisenz verlief, der am 22. Februar 1962 in eine Wiener Künstlerfamilie geboren wurde, aber schon viele Jahre in St. Pölten lebte, zeigt auch seine vor wenigen Jahren erschienene Biografie "Der Bisenz". Vom Zauberer, Feuerschlucker und Bauchredner arbeitete sich der umtriebige Kleinkünstler hoch zum gefragten Kabarettisten. 1986 legte er mit "Ewig junge Helden" sein erstes Programm vor, dem zahlreiche weitere folgen sollten. 2017 ging Bisenz nochmals auf Best-of-Tour unter dem Titel "Is Letzte".

Seine Tonträger erreichten insgesamt 2 x Platin und 5 x Gold-Auszeichnungen in Österreich. In seinen erfolgreichsten Zeiten spielte er bis zu 250 Shows pro Jahr. In den 90-er Jahren kam er durch Christian Ludwig Attersee zur Malerei. 2017 feierte er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und zog ein künstlerisches Resümee: „Rückblickend kann man sagen, dass 90 Prozent Arbeit, 5 Prozent Glück und 5 Prozent Talent für meinen Erfolg ausschlaggebend waren.“

Zugleich war Bisenz auch als Maler aktiv - einer Profession, der er zeitweise den Vorzug vor den Bühnenauftritten gab und mit der er international reüssierte.

(APA/red.)