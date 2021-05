Mann verletzte Ex-Freundin mit Messer am Unterarm

Ein weiterer Anwesender versuchte zu helfen und wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei musste die Wohnungstüre aufbrechen.

In Wien-Brigittenau ist am Sonntag ein 37-Jähriger festgenommen worden, der seine 36-jährige Ex-Freundin in deren Wohnung mit dem Umbringen bedroht und mit einem Messer am Unterarm verletzt haben soll. Ein weiterer in der Wohnung anwesender Mann kam der Frau zu Hilfe und wurde vom Aggressor ebenfalls leicht verletzt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

Es war kurz nach 13.00 Uhr, als die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau bereits vor der Wohnungstüre die Schreie einer Frau hörten. Als ihnen nicht geöffnet wurde, brachen sie die Tür wegen der offensichtlich akuten Gefahr auf. In der Wohnung wurden die Beamten sogleich Zeugen, wie der Tatverdächtige die Frau mit dem Messer in der Hand attackieren wollte. Sofortiges Einschreiten verhinderte dies, der Mann wurde überwältigt und festgenommen.

Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau notfallmedizinisch, sie wurde danach mit einer Schnittverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak befand sich der Messerschnitt am Unterarm der 36-Jährigen, ob es sich dabei um eine Abwehrverletzung handelte, war noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Margareten schlug Mann Ex-Partnerin

In Wien-Margareten kam es unterdessen zu einem weiteren Vorfall: Ein 51-Jähriger soll seine 45-jährige Ex-Lebensgefährtin am Sonntag in deren Wohnung geschlagen, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau flüchtete gegen 18.30 Uhr und alarmierte die Exekutive. Als die Beamten an der Wohnungstür läuteten, öffnete ihnen ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann mit einem Pfefferspray in der Hand, berichtete die Polizei.

Die vorläufige Festnahme des Alkoholisierten wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) vollzogen. In der Wohnung wurden ein Luftdruckgewehr sowie zwei CO2-Schreckschusswaffen samt Munition gefunden und sichergestellt, gegen den Mann wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Sowohl die Frau wie auch der Mann wurden leicht verletzt.

