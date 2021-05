Neues Öl in das nordirische Brexit-Feuer

Ohne rasche Lösung droht der Frieden in Nordirland zum Opfer des Brexit zu werden. Doch London stellt unannehmbare Forderungen an Brüssel und in Belfast sorgt ein neuer DUP-Vorsitzender für eine Radikalisierung.

Die freundlichen Worte nach dem bilateralen Treffen zwischen dem irischen Regierungschef Micheál Martin und dem britischen Premier Boris Johnson verstummten rasch. Nach dem Treffen am vergangenen Freitag machten sich am Wochenende in Dublin wieder Sorgen breit, der Konflikt um Nordirland könnte vor einer weiteren Eskalation stehen. Zum einen zwischen der EU und Großbritannien, weil Johnson ein Protokoll im Austrittsvertrag gänzlich umschreiben möchte. Zum anderen, weil sich unter den nordirischen Unionisten eine Radikalisierung abzeichnet.