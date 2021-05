(c) REUTERS (NAVESH CHITRAKAR)

Unabhängig von der politischen Einstellung und sexuellen Orientierung müssten wir „unserem Gegenüber stets mit Respekt und Akzeptanz entgegentreten“, so Nationalratspräsident Sobotka zum Tag gegen Homophobie.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie wird heute, Montag, nach der Sondersitzung des Nationalrats vor dem Haupteingang des Parlaments am Josefsplatz die Regenbogenfahne gehisst. Sie wird auch am Dienstag hängen bleiben. Das Parlament will damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen, teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit.

"Die Demokratie lebt von Diversität, insbesondere von der Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger. Unabhängig von politischer Einstellung und sexueller Orientierung: Wir müssen unserem Gegenüber stets mit Respekt und Akzeptanz entgegentreten. Das Parlament setzt mit dem Hissen der Regenbogenfahne ein sichtbares Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung", so Sobotka. Die Regenbogenfahne kann erst nach Ende der heutigen Sondersitzung gehisst werden, da die Fahnenstangen während des Tages von den Sitzungsfahnen "besetzt" sind. Sie wird auch noch morgen hängen bleiben.

(APA)