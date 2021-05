Mag. Heiko Heinisch und Nina Scholz begehren jeweils eine Gegendarstellung zu unserer Behauptung, sie seien schon vor ihrer Bestellung zu Gutachtern im Zusammenhang mit Ermittlungen rund um die Muslimbruderschaft mit dem Staatsanwalt bekannt gewesen.

Sie schreiben in einem seit 4.5.2021 unter https://www.diepresse.com/5975295/muslimbruderschaft-gericht-will-neue-gutachter unter der Überschrift „Muslimbruderschaft: Gericht will neue Gutachter“ abrufbaren Artikel im Zusammenhang mit meiner Bestellung zum/zur Sachverständigen durch die Staatsanwaltschaft Graz in einem anhängigen Ermittlungsverfahren rund um die Muslimbruderschaft, dass sich Staatsanwalt und Gutachter auch besser gekannt hätten, „zumindest war man per Du“.

Diese Tatsachenmitteilung ist unrichtig.

Ich kannte den Grazer Staatsanwalt vor meiner Bestellung nicht und ich bin mit ihm auch nicht per Du.