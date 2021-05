Estnisches E-Scooter-Startup Bolt startet in Deutschland

Das estnische Mobilitäts-Startup Bolt geht mit seinen E-Scootern in neun deutschen Städten an den Start und greift Wettbewerber mit niedrigen Preisen an.

Ab sofort könnten in Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Potsdam und Fürth insgesamt 15.000 E-Scooter ausgeliehen werden, teilte das früher unter dem Namen Taxify agierende Unternehmen Bolt mit, das in Deutschland mit Tier Mobility, Lime oder Bird konkurriert. Ein Preis von fünf Cent pro Minute ohne weitere Gebühren sei ein Angebot, "wo wirklich jeder unseren Dienst nutzen kann", sagte der 27-jährige Firmenchef und Mitgründer Markus Villig gegenüber Reuters.

Bolt ist bereits in mehr als 40 Ländern aktiv. Neben E-Scootern bietet das Unternehmen, das bei Investoren bereits mehr als 200 Millionen Dollar eingesammelt hat, vielerorts auch Fahrdienste, E-Fahrräder, Essens- und Paketauslieferungen über seine Plattform an.

(Reuters)