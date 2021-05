Der Faszination Sneakers auf den Grund gegangen

Bis Ende Oktober stehen Sneakers im Design Museum in London im Mittelpunkt.

Das Design Museum in London widmet sich in einer neuen Ausstellung Schuhen, die von Millionen Menschen weltweit getragen werden und mittlerweile ein Kultursymbol unserer Zeit darstellen.

Das Design Museum London hat sich für seine neueste Ausstellung ein Objekt in den Mittelpunkt gestellt, das von Millionen Menschen weltweit getragen wird: Turnschuhen. In „Sneakers Unboxed: Studio to Street", wird ab 18. Mai die Geschichte und die Faszination der Sneakers aufgerollt.

Die Turnschuhe, die ursprünglich für spezielle sportliche Aktivitäten designt wurden, sind mittlerweile "unbestritten ein kulturelles Symbol unserer Zeit", heißt es vonseiten des Museums.

200 Kult-Sneakers sind in der Ausstellung in London zu bewundern. Design Museum London

Jungendkulturen und soziale Bewegungen haben dabei Sneakers zum Kult gemacht. In den über 200 Ausstellungsstücken werden ihre Einflüsse näher betrachtet und auch gezeigt, wie es Sneakers schließlich auf die internationalen Laufstege der Welt schafften.

Sneakers sind auch ein gutes Geschäft. Der globale Resale-Markt soll bis 2030 knapp 35 Milliarden Euro Wert sein. Limitierte Editionen stehen um ein Vielfaches des Kaufpreises bei Verkaufsplattformen wie StockX - übrigens ein Partner der Ausstellung - zum Wiederverkauf. In der Ausstellung wird beleuchtet, wie die Zusammenarbeit zwischen Streetwear-Boutiquen und Designern zu einem neuen Genre führten und zur Sneaker-Kultur, wie wir sie jetzt kennen. Dabei wird aber auch der Frage nachgegangen, ob es bei den Kooperationen um die Liebe zu den Schuhen, oder um Kommerzialisierung geht.

Innovation und Nachhaltigkeit

Hinter die Kulissen können die Besucher blicken, wenn die Designprozesse von den technisch anspruchsvollsten Sneakers gezeigt werden. Auch nie veröffentliche Prototypen werden ausgestellt.

Die Ausstellung endet mit einer Frage, die nicht nur die Modeindustrie seit Jahren beschäftigt: Wie kann eine nachhaltige Zukunft aussehen? Upcycling, zirkuläres Design und innovative Materialien stehen dabei im Vordergrund und bieten Lösungsansätze.

Die Innovationen hinter den Sneakers wird ebenso behandelt wie die Geschichte und der Aufstieg der Turnschuhe. Design Museum London

Sneakers Unboxed: Studio to Street Von 18. Mai bis 24. Oktober 2021 im Design Museum in London. Nähere Informationen auf: www.designmuseum.org

