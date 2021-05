Quantas bietet Supermond-Flug ins Nirgendwo an

(c) imago images/YAY Micro (YAY Micro via www.imago-images.d)

Am 26. Mai können 100 Passagiere den Supermond aus einer ganz besonderen Perspektive betrachten. Die Tickets waren in unter drei Minuten ausverkauft.

Ein Flug ins Nirgendwo mit Start und Landung in Syndey. Und doch war der Flug der australischen Airline Quantas in wenigen Minuten ausverkauft. Der Grund: Von Bord des Boeing 787 Dreamliner in 13.000 Metern Höhe soll man einen Supermond sowie eine totale Mondfinsternis besonders gut sehen können.

Der Flug, der am 26. Mai startet, steht ganz unter dem Motto "Fly me to the Supermoon". Da Start- und Landeflughafen ident sind, handelt es sich lediglich um einen Aussichtsflug, die 100 Passagiere werden einen Blick auf den Sydney Harbour haben, danach geht es weiter in Richtung Pazifik.

Drei Stunden dauert der Flug, für die passende Unterhaltung sorgt nicht nur der Ausblick, sondern auch die begleitenden Erklärungen der Astronomin Vanessa Moss, die auch für die optimale Strecke zurate gezogen wurde. Abgerundet wird das Angebot mit einem "kosmischen Cocktail" und einem "Supermoon Kuchen".

Flüge ins Nirgendwo wurden bereits im Herbst des Vorjahres angeboten und waren ebenfalls unter zehn Minuten ausverkauft. Dabei konnten Passagiere vom Flugzeug aus Korallenriffe und auch Wahrzeichen bestaunen. Kritik gab es danach für den hohen CO2-Fußabdruck der Unterhaltung in luftiger Höhe. Die Nachfrage nach den Flügen ist aber sehr groß, das hat wohl mit den begrenzten Reisemöglichkeiten in Australien zu tun.

(chrile)