Eine neue Welle der Konsolidierung hat die Branche erfasst. Amazon will angeblich das James-Bond-Studio in Hollywood kaufen. Aber auch in Europa tut sich Großes.

Man weiß im Moment gar nicht, wo zuerst hinsehen. An einem Tag geht in den USA ein Medienunternehmen über den Verkaufstisch, einen Tag später wird ebendort schon die nächste milliardenschwere Übernahme ruchbar. Und weil sich in Europa dieselbe Tendenz abspielt, wurde in der Nacht auf Dienstag auch hier eine große Fusionsabsicht bekannt.