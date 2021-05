Kanarische Inseln als Zufluchtsort

NurPhoto via Getty Images

In kaum einer anderen touristischen Region in Europa gibt es so niedrige Infektionszahlen wie auf den Kanaren. Das Urlaubsparadies hofft deshalb wieder auf viele Urlaubsgäste.

„Das ist eine wunderbare Nachricht für die Inseln“, freut sich Ángel Víctor Torres, der Ministerpräsident der Kanarischen Inseln. Und seine Tourismusministerin, Yaiza Castilla, zeigt sich zuversichtlich, dass die Urlauber nun in großer Zahl auf die Inselgruppe im Atlantik zurückkehren werden.





Anlass für den Optimismus ist, dass die Infektionskurve auf den Kanaren stark gesunken ist. Das öffentliche Leben in diesem Ferienparadies, einem der meistbesuchten Urlaubsziele Europas, normalisiert sich wieder – und immer mehr Reisebeschränkungen fallen.