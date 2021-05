Gemeinschaftsunternehmen Mobile Drive soll nachhaltige Mobilität und modernste Elektronik verbinden.

Der aus der Allianz zwischen der PSA-Gruppe und Fiat Chrysler entstandene Autobauer Stellantis geht eine strategische Partnerschaft mit dem taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn ein, der bisher vor allem als Hersteller von Apple-Geräten bekannt ist. Geplant ist die Gründung eines im Bereich digitaler Technologie für die Autoindustrie spezialisierten Joint Ventures mit dem Namen "Mobile Drive", teilten die beiden Konzerne bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit.

Das Joint Venture mit Sitz in den Niederlanden, an dem Stellantis und Foxconn jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten, will nachhaltige Mobilität und modernste Elektronik verbinden. Das Gemeinschaftsunternehmen soll wettbewerbsfähige Angebote für Fahrzeuge von Stellantis und anderen Automobilherstellern entwickeln.

Mobile Drive wird die Expertise von Stellantis im Bereich Fahrzeugdesign und die technischen Fähigkeiten von Foxconn bei der Entwicklung von globalen Software- und Hardware-Programmen für Smartphones und Unterhaltungselektronik kombinieren. Diese Mischung soll Mobile Drive erlauben, neue Grenzen der Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten im Fahrzeug zu entwickeln.

"Heutzutage gibt es etwas, was genauso wichtig wie ein attraktives Design oder innovative Technologie ist: Es ist die Art und Weise, wie die Funktionen im Inneren unserer Fahrzeuge das Leben unserer Kunden verbessern", sagte Carlos Tavares, CEO von Stellantis. "Software ist ein strategisches Element für unsere Branche, und Stellantis möchte mit Mobile Drive eine führende Rolle in diesem Bereich einnehmen, um die schnelle Entwicklung von Konnektivitätsfunktionen und -diensten zu ermöglichen, die die nächste große Evolution in unserer Branche darstellen, so wie es bei der Elektrifizierungstechnologie der Fall war", sagte Tavares.

"Die Fahrzeuge der Zukunft werden zunehmend von Software gesteuert und geprägt sein. Die Kunden von heute und morgen fordern und erwarten immer kreativere, softwarebasierte Lösungen, die Fahrer und Passagiere mit dem Fahrzeug verbinden, innen und außen. Mobile Drive will diese Erwartungen erfüllen und übertreffen, indem wir Teams von Designern sowie Software- und Hardware-Ingenieuren einbinden", betonte Young Liu, Präsident von Foxconn.

(APA)