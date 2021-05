Walmart und Home Depot profitieren vom Shopping-Boom in USA

Der größte US-Einzelhändler Walmart hat seine Jahresziele nach einem guten Jahresstart angehoben. Der ungebrochene Trend zum Heimwerken in der Coronapandemie beschert auch der US-Baumarktkette Home Depot kräftigen Rückenwind.

Der größte US-Einzelhändler Walmart hat seine Jahresziele nach einem guten Jahresstart angehoben. In den drei Monaten bis Ende April legte der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um gut 32 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) zu, wie Walmart am Dienstag in Bentonville mitteilte.

Die Erlöse stiegen allerdings nur um 2,7 Prozent auf 138,3 Milliarden Dollar und litten dabei deutlich unter dem Verkauf von Teilen des internationalen Geschäfts. Auch der Boom im Online-Verkauf ließ etwas nach. Hier betrug das Umsatzplus diesmal 37 Prozent, in den drei Monaten davor waren es noch 69 Prozent gewesen.

Im US-Heimatmarkt profitierte Walmart stark von den billionenschweren staatlichen Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Coronakrise, die Konsumausgaben kräftig anschoben. Der flächenbereinigte Absatz wuchs um sechs Prozent - deutlich stärker als von Analysten erwartet. "Unser Optimismus ist höher als zu Jahresbeginn", erklärte Konzernchef Doug McMillon. "Es ist klar, dass die US-Verbraucher rausgehen und shoppen wollen." Für das laufende Geschäftsjahr stellt Walmart nun einen deutlichen Gewinnanstieg in Aussicht.

Home Depot verdoppelt Gewinn

Der ungebrochene Trend zum Heimwerken in der Coronapandemie beschert auch der US-Baumarktkette Home Depot weiter kräftigen Rückenwind. Das erste Quartal 2021 beendete der Konzern mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen. Home Depot habe einen starken Jahresstart hingelegt und den "beispiellosen" Nachfrageanstieg der Verbraucher gut gemanagt, die ihr Heim verschönern wollten, sagte Konzernchef Craig Menear am Dienstag in Atlanta laut Mitteilung.

Dabei profitiere das Unternehmen auch von seinen strategischen Investitionen. Eine Prognose für das Jahr 2021 gab das Management weiterhin nicht ab. Die Erlöse sprangen nach Konzernangaben in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um knapp 33 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar (30,9 Milliarden Euro). Auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs konzernweit 31 Prozent, in den USA war es rund ein Prozentpunkt weniger.

Analysten hatten mit deutlich weniger Umsatz gerechnet, auch beim Ergebnis schnitt Home Depot weitaus besser ab als erwartet: Unter dem Strich konnte der Konzern sein Ergebnis fast verdoppeln, der Gewinn stieg von 2,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,1 Milliarden Dollar.

Kaufhaus-Ikone Macy's erholt sich

Die US-Kaufhauskette Macy's war in der Krise schon fast abgeschrieben, doch jetzt meldet sich das traditionsreiche US-Unternehmen mit starken Verkaufszahlen zurück. Im ersten Geschäftsquartal wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar (3,9 Milliarden Euro), wie Macy's am Dienstag mitteilte.

Das Unternehmen verdiente unterm Strich 103 Millionen Dollar und schaffte damit das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. Vor einem Jahr hatte die Bilanz noch ein Minus von 3,6 Milliarden Dollar ausgewiesen.

Filialschließungen und Sonderkosten hatten den 1858 gegründeten Einzelhandelskonzern, zu dem auch die Kette Bloomingdale's gehört, in der Pandemie stark belastet. Angesichts der zunehmenden Corona-Impfungen nimmt nun jedoch die Hoffnung auf ein starkes Comeback zu. Macy's-Vorstandschef Jeff Gennette sprach von "vielversprechenden Anzeichen" für eine Rückkehr der Kundschaft, die allmählich wieder zum Konsumverhalten wie vor der Krise zurückfinde. "Wir sind gut aufgestellt, um nachhaltiges profitables Wachstum zu liefern."

Macy's hob die Jahresziele nach dem starken Auftaktquartal kräftig an, was die Aktie vorbörslich zeitweise um mehr als sechs Prozent steigen ließ. Die Kette mit der legendären Flaggschiff-Filiale an der New Yorker Einkaufsmeile Herald Square kriselte eigentlich schon vor der Pandemie und machte jahrelang durch Sparprogramme und Personalabbau Schlagzeilen. Doch inzwischen hat sich Macy's an der Börse zu einem Hoffungsträger entwickelt. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit 70 Prozent im Plus.

(APA/Reuters/dpa)