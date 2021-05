Manu Delago auf Klimatour: "Will Menschen inspirieren"

Hang-Spieler Manu Delago ist mitten in seiner ReCycling-Tour quer durch das Land. Nach Konzerten vor Schafen und Kühen spielt er am Mittwoch erstmals in einem Saal vor Publikum.

Man möchte glauben, dass es die mehreren Hundert Fahrradkilometer quer durch Österreich waren, die Manu Delagos Rücken zugesetzt haben. „Aber es liegt nicht am Radfahren“, sagt der Tiroler Musiker, der als Handpan-Spieler und als Instrumentalist für Stars wie Björk international erfolgreich ist. Es liegt mehr oder weniger am Musikmachen.