Thomas Müller, unverwüstlicher Hoffnungsträger

Pool via REUTERS

Bayern-Kultfigur Thomas Müller steht vor einem Comeback im Nationalteam.

München. Es müllert wieder in Fußball-Deutschland. Dabei war Thomas Müller schon weg vom Fenster, bei den Bayern und im Nationalteam ausgebootet. Doch der mittlerweile 31-Jährige hörte einfach nicht auf, so gut zu spielen, dass im Münchner Starensemble längst wieder gilt: Ist Müller fit, spielt er auch. Tatsächlich scheint es, als hätte ihm die Pandemie-Saison eine noch größere Präsenz auf dem Platz verliehen. Verbal sowieso, fußballerisch ebenso (15 Tore, 24 Vorlagen).

Am Mittwoch gibt der deutsche Bundestrainer Joachim Löw seinen 26-Mann-Kader für die EM (ab 11. Juni) bekannt. Was die „Bild“-Zeitung schon vermeldete, dürfte dann offiziell werden: Thomas Müller kehrt ins Nationalteam zurück. Löw, der den kultigen Oberbayer nach dem WM-Fiasko 2018 in einer Art und Weise aussortiert hat, die eines WM-Torschützenkönigs (2010) und Weltmeisters (2014) mit 100 Länderspielen nicht würdig war, hat nun gar keine andere Wahl als Müller zurückzuholen.

Auf seiner letzten Titelmission kann er auf die eingeleitete Verjüngungskur keine Rücksicht mehr nehmen. Das DFB-Team stagniert und hat historische Niederlagen in Spanien (0:6) und gegen Nordmazedonien (1:2) kassiert – während Müller die Bayern innerhalb eines Jahres zu sieben Titeln schoss, mehr denn je Ehrgeiz, Siegeswille und Führungsstärke verkörperte und ganz nebenbei auch noch Kinderbücher schrieb, sich für eine Stiftung engagierte. Und: unter die Pferdezüchter ging (Müllers Ehefrau ist Dressurreiterin).

Doch wohin mit Müller? Eine fix zugewiesene Position ist nicht die Sache des „Raumdeuters“. Löw weiß: Müllers Rückkehr bedeutet auch eine Systemumstellung.[RH9YD]

(joe)