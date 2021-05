Vor den Öffnungen spinnt sich auf einer Webseite ein Netz aus heimischen Betrieben, die bewusst auf die Maßnahmen wie Eintrittstests, FFP2-Masken und Kontrolle eines Impfnachweises verzichten wollen. Rechtlich mehr als heikel.

Die Zeichen stehen auf Öffnung. Am Mittwoch ist es so weit, nach mehrmonatiger Ruhe dürfen nun fast alle wieder aufsperren. Damit einher gehen aber auch einige Bedingungen: Zutrittstests, Kontrollen und Platzbeschränkungen. Regeln an die sich nicht jeder Unternehmer in Österreich halten will.

Auf einer kürzlich eingerichteten Internetplattform können sich nun heimische Betriebe eintragen, die sich bewusst gegen die Maßnahmen stellen und aktiv gegen die nach eigenen Angaben „drohende Impfapartheid" und voranschreitende "Zweiklassengesellschaft zur Wehr“ setzen.