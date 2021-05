Zentralmatura: Reif für die Corona-Prüfung?

(c) APA

Am Donnerstag startet die Zentralmatura mit Deutsch. Was Schüler, Eltern und Lehrer vor der Prüfung bewegt - und wie sie in die Zukunft schauen.

Wien. Spätestens der Donnerstag läutet für die rund 40.000 Maturanten den Endspurt ihrer Schulkarriere ein: Mit Deutsch beginnt an dem Tag die Zentralmatura. Und je nach Fach und Schule werden nicht-zentrale Prüfungen teilweise schon am Mittwoch geschrieben. Wie im Vorjahr steht die Matura auch heuer im Zeichen der Pandemie: nach einem Jahr, das von Distance Learning und Schichtbetrieb geprägt war – und mit einigen Erleichterungen wie einer freiwilligen mündlichen Matura.