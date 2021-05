Spaniens nordafrikanische Exklave Ceuta ist dieser Tage mit einer so großen Einwanderungswelle wie noch nie zuvor konfrontiert. Grund sind offenbar Lockerungen Marokkos – eine Rache des Königs an Madrid.

Die meisten kommen schwimmend. Einige sitzen in kleinen Gummibooten oder klammern sich an aufgeblasene Reifenschläuche. Manche schaffen es sogar, ohne nasse Füße zu bekommen – und klettern über die Steine des Grenzdamms, der an der Küste Ceutas Spanien von Marokko trennt.