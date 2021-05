Neuer Anlauf für geflopptes EU-Schlüsselkräfteprogramm

Die neue "Blaue Karte" soll qualifizierte Arbeitskräfte in die EU locken

Europaparlament und nationale Regierungen einigen sich auf Novellierung der „Blauen Karte“. Sie soll qualifizierte Arbeitskräfte in die EU locken.

Das gescheiterte Projekt, Schlüsselarbeitskräfte mittels einer „Blauen Karte EU“ in die Union zu holen, bekommt eine zweite Chance. Am Montagabend einigten sich die Verhandler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten auf eine Reform dieses Einwanderungsprogramms. Die nun vereinbarten Neuerungen zielen darauf ab, die größten Baufehler des 2009 eingeführten Systems zu reparieren. So soll man erstens nur das durchschnittliche Jahresbruttogehalt (beziehungsweise höchstens das 1,6-Fache davon) verdienen müssen, um eine Blaue Karte erhalten zu können. Bisher durften die Mitgliedstaaten diese Schwelle höher legen.

Zweitens können künftig auch schon sechsmonatige Arbeitsverträge zur Ausstellung der Blauen Karte berechtigen. Das öffnet dieses Programm zumindest theoretisch für Saisonarbeiter, soferne sie nicht unter die erwähnte Gehaltsschwelle fallen.