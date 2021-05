Erdoğan, Gaza und die Verfluchung Österreichs

Protest gegen Israel. Anhänger des türkischen Präsidenten Erdoğan fahren am israelischen Konsulat in Istanbul vorbei.

Der türkische Präsident Erdoğan inszeniert sich als Schutzherr der Palästinenser und lässt heftige Tiraden gegen Israels Unterstützer vom Stapel.

Israel? „Terror-Staat“. Österreich? „Ich verfluche diesen Staat.“ USA? „Biden hat Blut an den Händen.“ Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, präsentiert sich im Gaza-Konflikt als Fürsprecher der Palästinenser und klagt den Westen an. Erdoğan, der innenpolitisch angeschlagen ist, weiß bei diesem Thema die Mehrheit der Türken hinter sich. Anhänger des Präsidenten träumen in osmanischer Nostalgie von der Entsendung türkischer Soldaten nach Gaza, um die Palästinenser gegen Israel zu verteidigen. Doch in Wirklichkeit kann die Türkei wenig tun, um die Ereignisse im Nahen Osten zu beeinflussen. Das Schicksal der Palästinenser ist in der Türkei ein emotionales Thema. Für die allermeisten Türken ist der Nahost-Konflikt ein ungleicher Kampf, in dem die Palästinenser gegen Israel keine Chance haben und von der Weltgemeinschaft im Stich gelassen werden.